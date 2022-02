Harry Maguire desmente polémica com Ronaldo sobre estatuto de capitão

JN Hoje às 11:26 Facebook

Harry Maguire, futebolista do Manchester United, negou, esta sexta-feira, a existência de qualquer problema ou questão com Cristiano Ronaldo relacionada com a atribuição da braçadeira de capitão no clube.

O jogador inglês reagiu através das redes sociais, negando notícias na imprensa britânica desta quinta-feira que davam conta de uma luta de poder pelo estatuto de capitão entre si e o jogador luso.

"Vi muitos relatos sobre este clube que não são verdadeiros. Não vou começar a publicar sobre tudo o que é escrito, mas precisava de deixar isto claro. Estamos unidos e focados para domingo", escreveu Maguire, no Twitter.

O Manchester prepara o embate com o Leeds United, no próximo domingo, duelo integrado na 26.ª jornada da Premier League.