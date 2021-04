Harvey Barnes lesionou-se e está em risco para o Euro2020

JN Hoje às 20:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo Harvey Barnes, do Leicester, vai falhar o resto da temporada e uma eventual participação no Euro2020, devido a um "contratempo" na recuperação a uma lesão no joelho esquerdo.

"A recuperação dele sofreu um ligeiro contratempo. Teve de ser submetido a uma segunda operação, para limpar alguns tecidos danificados, por isso não vai voltar a jogar estar temporada. O plano passa por tê-lo disponível na pré-época", avançou Brendan Rodgers, treinador dos "foxes", na conferência de Imprensa.

Harvey Barnes, de 23 anos, sofreu uma lesão no tendão rotuliano do joelho esquerdo, numa partida com o Arsenal, no final de fevereiro, sendo que, inicialmente, o tempo de paragem estimado apontava para as seis semanas.

O extremo estava a ser um dos destaques do Leicester na presente temporada, com 13 golos e quatro assistências em 35 jogos oficiais ao serviço do terceiro classificado da Liga inglesa.

Além de desfalcar os "foxes" até final da época, Barnes perde também a possibilidade de ser chamado à seleção de Inglaterra que vai participar no Euro2020, prova que irá decorrer entre 11 de junho e 11 de julho. O extremo soma apenas uma internacionalização pela equipa dos três 'leões', assinalada em setembro do ano passado, num particular com o País de Gales.