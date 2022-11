Hat trick de Henrique Araújo e bis de Paulo Bernardo na mão cheia dos sub-21

JN/Agências Hoje às 21:50 Facebook

Twitter

Partilhar

A seleção portuguesa de futebol ​​​​​​​sub-21 voltou hoje a deixar boas indicações rumo ao Campeonato da Europa de 2023, ao golear a República Checa (5-1), em jogo particular disputado no Estádio Municipal de Portimão.

Frente a uma equipa que também estará presente na fase final da competição, Henrique Araújo foi a figura do encontro, com um 'hat trick' (02, 10 e 61 minutos), Paulo Bernardo festejou um 'bis' (35 e 72) e Pudhorocky assinou o golo dos checos (16).

Na terça-feira, os sub-21 portugueses voltam ao Municipal de Portimão para mais um jogo particular, defrontando o Japão, às 19:15.

PUB

Na fase final do Europeu de sub-21, que se disputa na Geórgia e na Roménia em 2023, Portugal integra o Grupo A, defrontando Geórgia (21 de junho), Países Baixos (24) e Bélgica (27).

A seleção portuguesa, que em setembro tinha vencido a Geórgia (4-1), no primeiro jogo de preparação para o Europeu, jogou no habitual 4-4-2 losango implementado por Rui Jorge, com Fábio Vieira no vértice ofensivo do meio-campo a apoiar uma dupla de ataque constituída por Henrique Araújo e Vitinha, estes dois envolvidos no golo madrugador.

Aos dois minutos, o lateral João Mário cruzou da direita, Vitinha amorteceu de cabeça ao segundo poste e Henrique Araújo, também de cabeça, abriu o ativo, voltando a marcar aos 10: servido na profundidade por Gonçalo Inácio, com um grande passe a 'rasgar', exibiu frieza para finalizar na 'cara' do guardião checo.

Pouco depois, aos 16, Gonçalo Inácio facilitou na construção, com excesso de confiança, permitindo o 'roubo' de bola de Pudhorocky, que correu para a área e definiu bem à saída de Celton Biai.

O golo da República Checa trouxe algum equilíbrio à partida, mas, após a meia hora, Portugal voltou a assumir maior pendor ofensivo, aumentando a diferença aos 35 minutos, com um 'tiro' forte de Paulo Bernardo com o pé direito, de fora da área, ao ângulo superior direito da baliza checa.

Lukas Cerv ainda ameaçou para os checos, antes do intervalo, atirando ao poste (40), e os portugueses voltaram dos balneários ainda com maior disposição ofensiva, desperdiçando várias oportunidades no quarto de hora inicial do segundo tempo.

Henrique Araújo atirou com perigo aos 52, para grande defesa de Markovic, Paulo Bernardo esteve perto do 'bis', aos 57, falhando ocasião flagrante na pequena área, e Vitinha cabeceou à barra (61).

Araújo acabou por assinar o 'hat-trick', aos 61 minutos, após assistência de Fábio Vieira, e Paulo Bernardo celebrou pela segunda vez na partida, aos 72, antes de Rui Jorge promover as estreias de Pedro Malheiro (absoluta) e Tiago Gouveia (no escalão).

Francisco Conceição (86) e Fábio Silva (87) ainda estiveram perto do sexto golo, mas Markovic somou duas boas defesas.