Hat-trick de Kane deixa Inglaterra muito perto do Catar

Três golos do avançado inglês foram fundamentais para a goleada da seleção inglesa à Albânia (5-0). Com este triunfo os britânicos ficam muito perto de garantir o primeiro lugar do Grupo I, pois só uma hecatombe atiraria a equipa de Southgate para a segunda posição

Maguire abriu o ativo, aos 9 minutos, de uma partida totalmente controlada pelo conjunto inglês. Harry Kane não quis ficar atrás e, ainda antes do intervalo, fez três golos, tendo assistido ainda Henderson pelo meio.

No segundo tempo as várias substituições feitas pelo selecionador abrandou o ritmo de jogo e o marcador não voltou a mexer, até pela subida de nível dos atletas albaneses.

Assim a Inglaterra lidera o grupo, com 23 pontos, e tem encontro marcado com São Marino na última jornada. Como netse momento tem uma diferença de golos positiva de seis golos precisava de sofer sete golos e não marcar nenhum a uma das seleções mais frágeis da Europa. Já a Albânia, completamente arredada de qualquer chance de chegar à próxima fase, segue em terceiro e encontra a Andorra no último jogo.