Al-Nassr chega à liderança da Liga com "póquer" de Ronaldo

O internacional português Cristiano Ronaldo assinou quatro golos, esta quinta-feira, no encontro do Al-Nassr frente ao Al-Wehda, jogo da Liga da Arábia Saudita. Com este triunfo, a equipa de CR7 assumiu a liderança da competição.

Um remate cruzado e uma desmarcação bem concluída valeram, nesta quinta-feira, dois golos a Cristiano Ronaldo, na primeira parte do jogo do Al Nassr, frente ao Al-Wehda, da 16.ª jornada da Liga da Arábia Saudita.

No segundo tempo, CR7 chegou primeiro ao "hat-trick", de grande penalidade (51 minutos) e dez minutos depois alcançou o "póquer", isto num jogo que ainda decorre e que o Al Nassr vence por 4-0.

O internacional português já marcara um golo, de penálti, na ronda anterior, frente ao Al-Wehda.

Com este triunfo, o Al Nassr alcança o Al-Shabab no primeiro lugar do campeonato, somando agora ambos 37 pontos, embora o Al-Shabab tenha um jogo a menos.