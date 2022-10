Hat-trick de Vitinha só vale empate ao Braga na Bélgica

JN Hoje às 19:39 Facebook

Os braguistas desperdiçaram uma vantagem de dois golos frente ao Union St. Gilloise, mas seguem em boa posição para garantir a presença na próxima fase da Liga Europa.

O Braga voltou a não ter argumentos para derrotar o Union St. Gilloise, esta quinta-feira, na quarta jornada do Grupo D da Liga Europa.

Depois da derrota em casa, a equipa de Artur Jorge, que vinha numa série de três derrotas seguidas, ainda esteve duas vezes na frente do marcador (0-1 e 1-3), mas desaproveitou ambas as vantagens. Os três golos dos braguistas tiveram a assinatura de Vitinha, que assinou o chamado hat-trick perfeito: golos de pé direito, pé esquerdo e de cabeça.

O Braga foi para o intervalo a ganhar por 1-3, só que não foi capaz de suster a reação da equipa belga. Vanzeir fez o 2-3 e Boniface empatou aos 62 minutos.

Com este resultado, o Union segue na liderança do grupo, enquanto o Braga manterá o segundo lugar, independentemente do resultado no jogo Malmo-Union Berlin.