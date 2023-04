HC Braga quer tornar-se o oitavo vencedor luso da Taça Europa

JN/Agências Hoje às 11:31 Facebook

O HC Braga procura tornar-se o oitavo emblema português a conquistar a Taça Europa de hóquei em patins, a antiga Taça CERS, na final four a disputar na cidade espanhola de Lleida, no sábado e no domingo.

Os minhotos vão tentar suceder ao tricampeão Óquei de Barcelos, aos bicampeões F. C. Porto, Benfica e Sporting e aos campeões Sesimbra, Oliveirense e Paço de Arcos, que ganharam 12 títulos para Portugal, numa prova arrebatada nas últimas quatro edições por espanhóis, a derradeira pelo Calafell.

O treinador do HC Braga, Tó Neves, considera que o anfitrião Lleida é o favorito a ganhar a Taça Europa, mas encara o jogo de sábado, das meias-finais, com "otimismo".

"Esta é uma prova muito mais 'democrática', sem os 'tubarões' da Champions. Há muito equilíbrio e qualquer equipa que está na 'final four' pode ganhar. Claro que a que joga em casa é a mais favorita, pelo apoio do público, pelo [melhor conhecimento do] rinque, além de que, nestas situações, a equipa da casa nunca é prejudicada pela arbitragem", disse à agência Lusa o técnico.

Já o presidente do HC Braga frisou a ambição de vencer a competição, defendendo a ideia de que a equipa minhota tem experiência para lidar com o fator casa do Lleida.

"Cada uma das quatro equipas que lá estão são favoritas. Nós temos a mesma ambição que, certamente, todas têm e vamos com o intuito de ganhar, não fôssemos portugueses. Temos que justificar os créditos que temos e o nível do nosso hóquei", disse Luís Botelho à Lusa.

O HC Braga defronta o Lleida no sábado, no Pavilhão 11 de setembro, às 18 horas. No mesmo dia e no mesmo recinto, mas às 15 horas, Voltregà e Coutras disputam a outra meia-final. A final tem lugar no domingo, às 11.30 horas.