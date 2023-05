Heidenheim, o pequeno clube alemão que está perto da Bundesliga

Treinador alemão Frank Schmidt lidera o clube da cidade onde nasceu desde 2007 e está na iminência de levá-lo pela primeira vez à Bundesliga.

A Voith-Arena acabou de se erguer por volta de 1972. Na altura, o Heidenheim era, como foi quase sempre, um clube muito modesto, local e amador, com ambições mais do que contidas, satisfeito apenas por existir. E provavelmente assim se perpetuaria se dois anos depois, a poucos metros dali, não tivesse nascido Frank Schmidt, o homem que, gorada a expectativa de fazer carreira como jogador, se tornou treinador e nessa função tem feito missão de vida levar o clube da terra até ao cume do futebol germânico. Começou em 2007, na quinta divisão, e hoje pode concretizar o sonho de 50 mil habitantes e fazer da Voith-Arena (13 mil espectadores) o estádio mais pequeno da Bundesliga na próxima temporada.

Nos últimos 16 anos, a maior desilusão do Heidenheim remonta a 2020, quando desperdiçou a primeira oportunidade de ascender à Bundesliga no playoff com o Werder Bremen. Um cenário igual é, três anos depois, o pior que pode acontecer ao clube, que já não cairá para baixo do terceiro lugar na Bundesliga 2. O melhor, pelo contrário, é derrotar, esta tarde, o Saundhausen e esperar que o Hamburgo perca, numa conjugação de resultados que lhe assegura, a uma jornada do fim, a subida direta, a quarta desde que Frank Schmidt assumiu o comando da equipa. O que era para ser "apenas alguns jogos" na condição de interino durará, assim o novo contrato seja respeitado, até 2027, embora haja quem defenda uma ligação vitalícia. E percebe-se.