Hélder Andrade acertou continuidade no V. Guimarães

Trabalho do treinador reconhecido pelos dirigentes minhotos.

Hélder Andrade vai continuar na liderança da equipa sénior feminina de voleibol do Vitória.

Cumprido o objetivo da manutenção e de ter marcado presença nas finais da Taça de Portugal e da Taça Federação, tendo perdido os decisivos jogos com o Leixões e Sporting, respetivamente, os responsáveis vitorianos ficaram agradados com o trabalho desenvolvido e chegaram a um acordo para a continuidade do treinador.



Com uma carreira que regista passagens por históricos clubes da modalidade e pelas seleções nacionais de formação e seniores, Hélder Andrade, com pós-graduação em alta performance desportiva, fará a segunda temporada na Cidade-Berço.