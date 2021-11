Hélder Nunes em quarentena depois de testar positivo à covid-19

Hoje às 18:19 Facebook

Infeção foi anunciada pelo Barcelona, em comunicado. Internacional português está a cumprir o período de quarentena obrigatório em Portugal

O clube espanhol especifica que o jogador, à semelhança do companheiro de seleção João Rodrigues, que também representa os catalães, encontra-se bem e irá permanecer em isolamento até que as autoridades sanitárias portuguesas autorizem o seu regresso a Barcelona.

Hélder Nunes e João Rodrigues, que estiveram presentes no recente Campeonato da Europa de hóquei em patins, realizado em Paredes, são baixas para o jogo do Barcelona frente ao Noia, do próximo domingo, a contar para a liga espanhola.

De relembrar que a partida de atribuição do 3.º e do 4.º lugar no último Europeu da modalidade, entre a seleção nacional e a Itália, foi cancelada devido aos testes positivos à covid-19 de João Rodrigues e Henrique Magalhães. À dupla junta-se, agora, Hélder Nunes.