Hélder Pereira assume comando técnico do Lourosa

A estreia do novo treinador no banco lusitanista dá-se na próxima quarta-feira, frente ao S. João de Ver. A meta para as cinco partidas que faltam disputar é chegar à fase de subida da Liga 3.

Hélder Pereira sucede a Filipe Moreira no comando técnico do Lourosa, atual 6.º classificado da Série A da Liga 3. O treinador, de 44 anos, regressa aos bancos depois de ter orientado a U. Leiria, na época passada, no Campeonato de Portugal.

Com cinco partidas por disputar na fase inicial da Liga 3, Hélder Pereira tem como missão apurar os lusitanistas para a fase de subida à Liga 2, à qual apenas terão acesso os primeiros quatro classificados de cada série.

Neste momento, o 4.º lugar da Série A, ocupado pelo Braga B, está a três pontos de distância do Lourosa, que tem menos um jogo disputado relativamente aos arsenalistas. O acerto do calendário acontece na próxima quarta-feira (19.30 horas), diante do S. João de Ver, encontro relativo à 16.ª jornada que foi adiado devido à covid-19.

De recordar que Filipe Moreira acertou a rescisão do contrato que o ligava ao Lourosa após a derrota em Anadia, a meio da semana passada. No desafio que se seguiu, diante do Canelas 2010, o comando da equipa foi confiado a André Canedo, técnico da equipa B lusitanista.