Hélder Postiga apadrinha "Porto International Youth Cup"

A primeira edição do torneio de futebol sub-12 decorrerá entre 14 e 16 de abril, no Complexo Desportivo de Ramalde (Inatel), e contará com dez equipas, incluindo F. C. Porto, Benfica e Sporting.

Arranca esta quinta-feira e decorre até sábado a primeira edição do "Porto International Youth Cup", um torneio de futebol para equipas de sub-12, organizado pela Lufthansa LGSP, em parceria com a Ágora - Cultura e Desporto do Porto e a escola de futebol IFT - Individual Football Training. O ex-internacional português Hélder Postiga será o padrinho.

Presentes no torneio estarão F. C. Porto, Benfica, Sporting, Boavista, Leixões, Celta de Vigo (Espanha), Sporting de Braga, V. Guimarães, Deportivo da Corunha (Espanha) e Salgueiros, sendo que todos os jogos terão lugar no Complexo Desportivo de Ramalde.

Tanto na quinta como na sexta-feira, os jogos disputar-se-ão entre as 9h30 e as 18 horas. Já no sábado, o programa inclui jogos entre as 9h30 e as 13 horas. As entradas no recinto são gratuitas para todos os jogos.

O objetivo da organização é "criar um evento de renome nacional e internacional com capacidade de convidar clubes e academias de todo o mundo", sendo que existe a intenção de inserir o futebol feminino no torneio num futuro próximo.