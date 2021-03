Hélder Sá estreia-se nos convocados do Vitória de Guimarães

JN/Agências Hoje às 21:34 Facebook

O lateral esquerdo Hélder Sá, de 18 anos, estreou-se esta sexta-feira nos convocados do Vitória de Guimarães, para o jogo de sábado com o Sporting, relativo à 24.ª jornada da Liga.

Com 20 jogos acumulados nesta época pela formação sub-23 dos vitorianos e dois pela equipa B, da série B do Campeonato de Portugal, o defesa trabalhou nesta semana com o plantel treinado por João Henriques e é uma das 23 opções para a deslocação a Lisboa, segundo a nota publicada pelos vimaranenses no site oficial.

Hélder Sá é uma das três novidades na convocatória dos vimaranenses, a par do defesa central André Amaro, também de 18 anos, que se estreou na Liga em dezembro de 2020, na goleada aplicada ao Santa Clara (4-0), e do médio Jacob Maddox, de 22, recuperado de uma lesão que o deixou de fora dos relvados desde dezembro.

O trio substitui entre os eleitos de João Henriques os defesas Abdul Mumin e Suliman, ambos castigados na sequência do jogo mais recente, com o Gil Vicente (derrota por 4-2), e o médio Janvier que, segundo a nota do Vitória, está "a contas com uma gastroenterite". Também o lateral esquerdo Sílvio e o médio Joseph estão impedidos de jogar, devido a lesão.

O encontro entre Vitória de Guimarães, sexto classificado, com 35 pontos, e Sporting, primeiro, com 61, está agendado para as 20.30 horas de sábado, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem de Tiago Martins, de Lisboa.

Lista de 23 convocados:

Guarda-redes: Bruno Varela, Matous Trmal e Jhonatan.

Defesas: Zié Ouattara, Sacko, André Amaro, Jorge Fernandes, Hélder Sá e Gideon Mensah.

Médios: Wakaso, Mikel Agu, Pepelu, André André, Miguel Luís, André Almeida e Jacob Maddox.

Avançados: Rúben Lameiras, Quaresma, Marcus Edwards, Rochinha, Noah Holm, Bruno Duarte e Óscar Estupiñán.