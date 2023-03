Hélder Sá: "Safira era o patinho feio e agora marca golos"

Lateral esquerdo, acompanhado por ​​​​​​​Matheus Índio, abordaram vários temas com a equipa de iniciados dos conquistadores.

O lateral esquerdo Hélder Sá e o médio Matheus Índio conviveram com os sub-15 vitorianos, que estão na fase de apuramento de campeão, e transmitiram algumas mensagens importantes para os jovens conquistadores que pretendem singrar no futebol. Hélder Sá, formado na academia minhota, abordou a questão da crítica que acompanha um jogador de futebol e deu como exemplo o caso do companheiro Safira, atual goleador da equipa principal.



"Quando nos criticam, devemos pensar que estamos neste clube porque temos valor acima da média. Vejam o exemplo do Safira. Era o patinho feio e agora marca golos decisivos. Temos de olhar para as críticas de forma positiva. Se nos criticam é porque já viram melhor da nossa parte", exemplificou o jovem esquerdino.

"Aqui passamos rapidamente de jogadores bons para banais. É por isso que não devemos insistir nos erros. Quando erramos, devemos jogar com simplicidade, com calma", aconselhou Hélder Sá.



Matheus Índio, ainda encantado com os adeptos, falou dos ingredientes necessários para se vingar no futebol. "Temos de fazer o melhor possível, todos os dias. Tem de haver foco, disciplina e dedicação. Optei pelo Vitória pela sua grandeza e pelos adeptos. É um clube diferente. Vocês vão sentir isso quando chegarem à equipa principal", perspetivou.



O médio Gonçalo Pinto, que representa a equipa B, prolongou contrato por mais duas temporadas. O vimaranense está no clube desde os sete anos.