Helton Leita com via aberta para agarrar a baliza

O treinador Roger Schmidt prepara-se para efetuar uma mini-revolução no onze, na partida de amanhã, frente ao Caldas, na Taça de Portugal.

Helton Leite, que ainda não foi utilizado nesta temporada, deve ser titular e João Victor, reforço no último verão, deve finalmente estrear-se pelas águias. A contas com uma lesão, o central brasileiro só há duas semanas ficou totalmente apto após uma paragem de três meses - o último jogo em que participou foi ao serviço do Corinthians, frente ao Boca Juniors, na Taça Libertadores, a 6 de julho.

Além do guarda-redes e defesa, outros jogadores menos utilizados devem voltar a ter uma oportunidades, casos de Gilberto, Ristic, Diogo Gonçalves e até Rodrigo Pinho, suplente utilizado nos dois jogos com o Paris Saint-Germain e frente ao Rio Ave.