Helton Leite resiste a possível regresso ao Brasil

Guarda-redes brasileiro do Benfica tem um convite do Bahia, mas não está muito interessado em voltar ao país de origem.

Insatisfeito na Luz, devido a não ser opção, Helton Leite procura soluções para assumir outro desafio longe das águias. E, nesse sentido, foi recentemente abordado pelo Bahia, que será treinado por Renato Paiva, antigo técnico da equipa B dos encarnados. O processo, que se pensou inicialmente evoluir no sentido da saída, está, no entanto, em "stand by" ou parado, uma vez que o guardião, a cumprir a terceira época na Luz, torce o nariz à hipótese de voltar ao seu país.

Além do clube de Salvador, surgiram anteriormente notícias também da aproximação do Vasco da Gama, que, tal como o Bahia, também vai disputar o Brasileirão em 2023. No entanto, a abordagem não gerou qualquer desenvolvimento. Apesar de não existir evolução na hipótese brasileira, o futebolista mantém-se à procura de alternativas e na porta de saída da Luz.