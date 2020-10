Helton regressou aos relvados e foi titular no Campeonato de Portugal

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:28 Facebook

O guarda-redes brasileiro voltou, este sábado, aos relvados pelo União de Leiria no duelo frente ao Oleiros, para o Campeonato de Portugal, que terminou com um empate (1-1).

Helton tinha terminado a carreira em 2017, ao serviço do F. C. Porto mas, depois de uma passagem pelos veteranos do Canidelo - onde não disputou qualquer duelo -, decidiu voltar a jogar por um clube que conhece bem e que lhe abriu as portas da Europa há 15 anos: o União de Leiria. O guarda-redes de 42 anos alinhou os 90 minutos frente ao Oleiros, da terceira jornada do Campeonato de Portugal, que terminou com um empate (1-1).

O guarda-redes brasileiro jogou três anos em Leiria antes de se mudar para o F. C. Porto, em 2005/6, clube pelo qual jogou 12 épicas e conquistou sete campeonatos, seis Taças de Portugal, seis Supertaças e uma Liga Europa.