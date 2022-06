Henrique Araújo na mira do Real Madrid

JN Hoje às 12:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Emblema espanhol segue jovem jogador e pondera apresentar proposta já neste defeso. Atleta está num processo de renovação de contrato com as águias.

Henrique Araújo está no radar do Real Madrid que segue o atleta há já alguns anos e prepara uma oferta pelo jogador de 20 anos, uma das grandes apostas do Benfica para a próxima temporada.

Segundo o jornal online espanhol "OK Diário", o atacante é um alvo apetecível, até porque termina contrato com as águias já em 2024 e tem uma cláusula de rescisão de apenas 30 milhões de euros.

A ideia dos merengues, segundo a mesma fonte, seria a de "reservar" o atleta ainda antes de este assinar pelos encarnados e deixá-lo mais um ano na Luz.

De momento, a SAD, liderada por Rui Costa, está a negociar um prolongamento do vínculo do internacional sub-21 português, representado pela Gestifute de Jorge Mendes.