Henrique Araújo com renovação à vista

Eduardo Pedrosa Costa, Luís Antunes e Rui Farinha Hoje às 08:34 Facebook

Twitter

Partilhar

Avançado terá lugar na equipa A em 2022/23. Fez três golos ao Salzburgo na decisão da Youth League.

A conquista da Youth League colocou os jovens do Benfica nas bocas do Mundo e, entre vários protagonistas, há um que se destaca para a estrutura encarnada. Henrique Araújo tem o processo de renovação de contrato em marcha, algo que já estava planeado pelas águias mas que, depois do hat-trick frente ao Salzburgo na final da prova europeia, ganhou mais força.

O avançado, de 20 anos, termina o vínculo com o Benfica em junho de 2024, mas o plano da SAD para a próxima temporada é incluir, definitivamente, Henrique Araújo na equipa principal, depois de já ter realizado cinco jogos sob orientação de Nélson Veríssimo esta temporada, sendo que é visto como uma forte aposta para o futuro.