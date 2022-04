Henrique Araújo destaca que Benfica aprendeu e "à quarta correu bem"

JN/Agências Hoje às 15:10 Facebook

O jovem avançado do Benfica Henrique Araújo considera que a equipa encarnada que conquistou a YEFA Youth League em futebol aprendeu com os erros e que "à quarta foi de vez". O jogador, que falou no âmbito da receção na Câmara Municipal de Lisboa, na tarde de quinta-feira, defende que o clube "já provou que aposta nos jovens".

"Soubemos aprender com os erros nas finais que não correram tão bem... agora, à quarta correu bem. Fico satisfeito, mas tento não ligar muito a isso, porque quando acertamos somos os melhores do mundo, quando falhamos os piores", disse o jovem atacante numa alusão às três finais da prova perdidas pelos encarnados para realçar o feito da recente conquista em Nyon, na Suíça, quando goleou na final o Salzburgo por 6-0

Sobre uma futura aposta das águias em si e alguns companheiros para a equipa principal, frisou: "É natural, mas vou afastar-me um pouco disso e continuar a fazer o meu trabalho. O Benfica já provou que aposta nos jovens, eu sou mais um e espero ter oportunidades como tenho tido até agora. O nosso trabalho é treinar e jogar bem", sublinhou o atleta, que marcou três golos no duelo decisivo da Youth League.