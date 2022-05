"Bis" de Henrique Araújo dá vantagem ao Benfica ao intervalo do jogo em Paços de Ferreira

Dois golos de Henrique Araújo, aos cinco e 44 minutos, dão vantagem ao Benfica por 2-0, no reduto do Paços de Ferreira, ao intervalo do jogo que decorre na noite desta sexta-feira na Capital do Móvel e abre a 34.ª e última jornada da Liga

O Benfica demorou apenas cinco minutos a desfazer o nulo, na visita a Paços de Ferreira.

Henrique Araújo, um dos jovens chamados pelo técnico Nélson Veríssimo, não demorou a mostrar serviço, tendo inaugurado o marcador, após passe de Tiago Gouveia, outro jovem jogador das águias.

Apesar da reação dos pacenses, que podiam ter empatado, foi Henrique Araújo a elevar a contagem, aos 44 minutos, após cruzamento de Gil Dias.

O Benfica tem já como definitivo o terceiro lugar que ocupa na classificação, enquanto o Paços de Ferreira, em caso de triunfo, pode subir, à condição, à sétima posição.

Veja o primeiro golo do Benfica