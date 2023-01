Henrique Araújo quer seguir passos do conterrâneo Cristiano Ronaldo

Hoje às 15:18 Facebook

Cedido pelo Benfica ao Watford, Henrique Araújo, de 21 anos, foi apresentado nesta quinta-feira no clube inglês e afirmou que pretende seguir os passos de Cristiano Ronaldo, que, tal como o avançado, é natural da Madeira.

"Estou muito feliz por estar aqui e ansioso por competir. Espero ter a oportunidade de jogar bastantes minutos, marcar muitos golos e ajudar o Watford a regressar à Premier League. É o principal objetivo", salientou, em declarações aos meios de comunicação do emblema que milita na Championship, a liga 2 de Inglaterra.

Oriundo do Funchal, CR7 é um dos ídolos de Henrique Araújo. "Quero continuar a evoluir e também seguir os passos de Cristiano Ronaldo. É madeirense como eu e fez coisas incríveis em Portugal, em Inglaterra, em Espanha e em Itália. Vou continuar a trabalhar e aproveitar o sucesso que ele teve".

A adaptação a uma nova realidade está a corresponder às expetativas. "Falei com o João Ferreira antes de chegar ao clube e só me disse coisas boas que me ajudaram na minha decisão. Há outros jogadores na equipa que falam português, como Matheus Martins e João Pedro, o que é bom. Tento falar inglês com todos para melhorar o meu inglês".

Henrique Araújo foi cedido até ao fim da temporada e o Watford não tem opção de compra.