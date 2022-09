Henrique Barros: "A minha esposa era benfiquista e tive de a evangelizar"

As primeiras recordações de amor ao Vitória nasceram através dos relatos de futebol ao domingo e em família, e a primeira ida ao estádio para ver o clube da sua cidade permanece bem viva na memória de Henrique Barros.

"Foi em 1986, em Chaves, com milhares de vitorianos na bancada. Ganhámos por 1-0, com golo de Nascimento", recordou. "Fruto das circunstâncias económicas, não era sócio e, como nunca pedi dinheiro aos meus pais para o futebol, tornei-me sócio quando comecei a trabalhar, em 1999. Foi a primeira coisa que fiz com o primeiro ordenado", explicou.

Como qualquer bom vitoriano, a mística vai sendo passada às gerações mais novas. No entanto, numa ida a Fátima, surgiu o milagre da transformação. "A minha esposa era benfiquista, mas tive de a evangelizar. Durante o namoro fizemos várias deslocações e a primeira dela foi mesmo fruto da intervenção divina. Fomos em passeio a Fátima, mas como o Vitória jogava em Leiria, no final do almoço fomos para o jogo", recordou. "Agora, é uma vitoriana orgulhosa. Os meus filhos também são sócios e não estão arrependidos. Mas, como o dinheiro nem sempre abunda, há estratégias. Em agosto, quando recebia o subsídio de férias, pagava as quotas até dezembro. E, em dezembro, com o subsídio de Natal, pagava as quotas até ao final do ano".