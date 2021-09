Henrique Casimiro voa para a  vitória após ataque final certeiro

José Pedro Gomes Hoje às 00:23 Facebook

Twitter

Partilhar

Experiente ciclista da Kelly/Simoldes/UD Oliveirense destacou-se na segunda etapa do Grande Prémio JN com um sprint a 300 metros da meta, em Ovar, que surpreendeu os rivais. Joaquim Silva segurou a camisola amarela

Decisões ao sprint na segunda etapa do Grande Prémio JN e com um vencedor improvável na chegada a Ovar. Henrique Casimiro (Kelly/Simoldes/UD Oliveirense), ciclista mais talhado para a montanha, também mostrou ter argumentos na velocidade e com um ataque a 300 metros da meta arrancou a vitória do dia. Atrás do experiente alentejano, de 35 anos, chegou um grupo de 19 corredores, entre eles o camisola amarela Joaquim Silva (Tavfer/Measindot/Mortágua), que segurou a liderança da corrida e cimentou as ambições para o triunfo final.

A etapa, que teve partida na zona oriental do Porto, começou a ser verdadeiramente animada a meio da jornada, quando se formou um grupo de 20 fugitivos, onde, além dos protagonistas do dia, seguiam também nomes fortes, como Frederico Figueiredo (Efapel), Ricardo Vilela (W52/ /F. C. Porto), Alejandro Marque (Atum General/Tavira), Carlos Oyarzun (Louletano) ou Gonçalo Carvalho (RP/ /Boavista). Perante um pelotão sonolento, o grupo não sentiu dificuldades em cavar uma vantagem superior a sete minutos.

Perante as circunstâncias, e sabendo que dificilmente não sairia deste lote de ciclistas o vencedor da etapa, António Ferreira, da Antarte/Feirense, dono da camisola da montanha, tentou surpreender a 25 quilómetros da meta. Partiu a solo para a liderança da corrida, chegando mesmo a impor um fosso de quase um minuto para os perseguidores. No entanto, a ousadia do jovem do conjunto feirense esbarrou numa passagem de nível fechada, a 14 quilómetros da meta, que forçou a paragem do pelotão por mais de um quarto de hora.

No restabelecer da corrida, apesar das diferenças que se verificavam terem sido respeitadas na nova ordem de partida, António Ferreira foi perdendo o embalo perante os perseguidores que se entenderam na perfeição para, no último quilómetro, anular a fuga e lançar uma chegada compacta. Henrique Casimiro arriscou atacar um pouco mais cedo e afastou-se ligeiramente do grupo, numa manobra que lhe valeu o êxito. O pelotão, com alguns dos principais favoritos, só chegaria quase cinco minutos depois, hipotecando as ambições de muitos à vitória final, embora com a possibilidade de minimizarem danos na decisiva cronoescalada de hoje, em Santo Tirso.