Henrique Nunes assume comando do São João de Ver

O técnico, de 67 anos, regressa aos bancos após uma experiência no Lourosa, na última metade da época passada.

Henrique Nunes é o escolhido pela SAD do São João de Ver para suceder a Nuno Pedro no comando técnico da equipa malapeira. A seu lado terá Jorge Leitão, como adjunto, Fernando Silva, responsável pelo treino dos guarda-redes, e André Barbosa, no papel de preparador físico.

A estreia do novo treinador dos encarnados acontece na próxima sexta-feira, na receção ao Anadia.

A saída de Nuno Pedro deu-se após o desaire frente à Sanjoanense, no último sábado. Para o São João de Ver, foi a 11.ª jornada consecutiva sem conseguir vencer para a Liga 3.

Arredado da corrida pela fase de subida, o clube do concelho de Santa Maria da Feira vai lutar pela permanência no terceiro escalão do futebol português na segunda metade da temporada.