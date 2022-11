Henrique Nunes deixa comando do São João de Ver

Rui Almeida Santos Hoje às 12:20 Facebook

Mudança de treinador no São João de Ver, da Série A da Liga 3. Henrique Nunes deixa os "malapeiros" na sequência do empate a zero na casa do Paredes. Para o seu lugar chega Alexandre Ribeiro.

Henrique Nunes, de 67 anos, chegou ao São João de Ver na época passada, tendo alcançado o objetivo do clube em manter-se na Liga 3.

Esta temporada, a equipa viveu um início de campeonato complicado, ao qual ainda esboçou uma resposta, mas sem a sequência esperada. Por outro lado, o São João de Ver atingiu a quarta eliminatória da Taça de Portugal, da qual caiu aos pés do Varzim.

O empate a zero na visita a Paredes, no último fim de semana, ditou o destino de Henrique Nunes, que deixa os "malapeiros" na sétima posição da Liga 3, a quatro pontos do quarto lugar, o último que garante uma vaga na fase de subida à Liga 2.

De acordo com informação recolhida pelo JN, o sucessor de Henrique Nunes no banco do São João de Ver é Alexandre Ribeiro, de 43 anos, que esta época orientou o Esperança Sagrada, de Angola.

Antes de emigrar, o técnico passou por Oliveira do Douro, Valadares, AD Oliveirense, Salgueiros, Cinfães e Anadia.

A estreia de Alexandre Ribeiro pelo São João de Ver está marcada para o próximo sábado, na receção ao Sporting de Braga B (11 horas).