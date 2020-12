Henriques elogia Conceição, mas quer quarta vitória na Liga

Vítor Jorge Oliveira Hoje às 13:15 Facebook

Twitter

Partilhar

João Henriques foi claro na abordagem ao encontro desta terça-feira com o F. C. Porto (21 horas, Sport tv1), no encerramento da 11.ª jornada da Liga.

"Mais um jogo competitivo. Vamos defrontar uma excelente equipa, campeã nacional em título, e que em Guimarães tem obtido bons resultados. Queremos quebrar isso e dar seguimento ao nosso trajeto de crescimento", sublinhou o treinador.

"Boas perspetivas para fazer mais um bom jogo e dignificar a imagem do clube no campeonato. Foco nos três pontos, respeitando o adversário", acrescentou.

Com três vitórias consecutivas na Liga, o segredo para levar de vencida o F. C. Porto é simples. "É um adversário difícil, que dispensa apresentações. A receita é só uma: manter a baliza a zero e marcar quando surgir a oportunidade. Temos de estar no nosso melhor", adiantou. "São três jogos consecutivos a vencer no campeonato, mas já tínhamos mostrado na Taça da Liga competência. Seremos uma equipa com princípios, sem nunca ser submissa", enumerou.

Considerando que o F. C. Porto vale pelo seu "coletivo", João Henriques reconhece que a força dos dragões começa em Sérgio Conceição. "O F. C. Porto começa a ser forte pelo seu treinador. Incutiu uma dinâmica de vitórias e com títulos. É uma equipa forte pelo seu coletivo e com excelentes individualidades", concluiu.