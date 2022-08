Herculano cedido aos italianos do Empoli

SAD minhota recebe 150 mil euros pelo empréstimo. Negócio pode chegar a um milhão e duzentos mil euros.



O avançado Herculano, de 18 anos, cuja cláusula de rescisão estava estipulada em 60 milhões de euros, vai jogar por empréstimo nos italianos do Empoli

O emblema da série A italiana paga 150 mil euros pela cedência, ficando contemplada uma opção de compra pelo jovem internacional português no valor de 450 mil euros.

A este valor acresce a possibilidade do encaixe de 600 mil euros, mediante o cumprimento de objetivos desportivos, com o Vitória a salvaguardar 20% de uma venda futura do jogador.

Herculano, recorde-se, chegou ao Vitória de Guimarães para a equipa de iniciados, em 2018-19, tendo passado posteriormente pelas equipas de sub-17, sub-23 e equipa B, antes de alcançar o plantel principal, onde fez seis jogos.