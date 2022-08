Hernâni está de regresso a Portugal para jogar no Rio Ave

JN/Agências Hoje às 15:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O extremo português Hernâni, campeão nacional com o F. C. Porto em 2017/2018, é reforço do Rio Ave, depois de, na última época, ter jogado nos espanhóis do Las Palmas.

"Campeão Nacional pelo F. C. Porto, vencedor de uma Supertaça e da liga grega, o extremo português regressa a Portugal para vestir a camisola verde e branca", indica o Rio Ave, na sua página oficial, adiantando que o jogador, que em 2021/2022 alinhou no segundo escalão de Espanha, chega a custo zero.

O extremo, de 30 anos, que esta terça-feira já treinou com a equipa vila-condense, assinou contrato "válido por uma temporada", com o Rio Ave a ter "mais uma de opção".

Hernâni fez a formação no Cova da Piedade e no Atlético, que representou também nos seniores, jogando ainda no Mirandela, Vitória de Guimarães, F. C. Porto, Olympiacos, Levante, Al-Wehda e Las Palmas.

O Rio Ave está de regresso à Liga, depois de ter disputado a última época no segundo escalão, conseguindo a subida como primeiro classificado na Liga 2.