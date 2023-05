Herói Bernardo Silva tem o futuro em aberto

Nuno A. Amaral Hoje às 12:08 Facebook

Internacional português conduziu o Manchester City à final da Liga dos Campeões, mas não é certo que continue no clube inglês na próxima época. Franceses apontam-no ao PSG

A segunda mão da meia-final da Champions entre o City e o Real Madrid foi de brilho intenso para Bernardo Silva, autor dos dois primeiros golos da equipa treinada por Pep Guardiola, que abriram caminho a um triunfo convincente (4-0) e à passagem dos "cityzens" à final de Istambul com o Inter.

O médio-ala viveu mesmo uma noite de sonho, tornando-se o segundo futebolista português a bisar numa semi-final da liga milionária, depois de Cristiano Ronaldo, o que lhe valeu também chegar aos 100 golos na carreira (55 pelo City, 28 pelo Mónaco, 7 pelo Benfica B e 10 pela seleção de Portugal). No dia 10 de junho, vai disputar a segunda final da Liga dos Campeões da carreira, em busca do primeiro título na competição, depois de ter perdido a de 2021, diante do Chelsea. Na edição deste ano, soma três golos, a apenas um do máximo pessoal.