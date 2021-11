Herói do Leça na Taça ainda sonha com os palcos da Liga

José Pedro Gomes Hoje às 16:44 Facebook

Diogo Rosado, ex-promessa do Sporting, agora com 31 anos, foi figura decisiva nos matosinhenses, marcando golo que permitiu à equipa eliminar o Gil Vicente e avançar para os oitavos de final da competição

O minuto de 65 da partida da Taça de Portugal entre o Leça, do quarto escalão do futebol nacional, e o Gil Vicente, da Liga, ficará para sempre marcado na memória de Diogo Rosado, que nesse momento assinou o golo solitário que valeu a vitória dos leceiros e o bilhete para a próxima fase da prova. "Foi um momento de inspiração. Estava numa zona de remate e tentei ser feliz, porque só faz golo quem tenta. Mas o mais importante é o trabalho da equipa e termos passado", confessou o médio no final do jogo.

Diogo Rosado reconheceu que o mediatismo do seu golo e deste triunfo do Leça, que voltou a eliminar uma equipa primodivisionária, depois de na ronda anterior ter afastado o Arouca, serve de "montra" para que outras oportunidades possam surgir. "Sabemos que estes jogos são uma montra importante e tentamos dar o melhor de nós. Marcar um golo decisivo é sempre especial, e acredito que tenho capacidade para ainda dar mais. Às vezes faltam de oportunidades", disse o centrocampista

Diogo Rosado chegou esta época ao Leça, para alinhar no Campeonato Portugal, do quarto escalão nacional, mas há pouco mais de uma década era considerado um dos mais promissores jogadores da formação do Sporting.

A afirmação total ao mais alto nível nunca acabou por surgir, e depois de passagens por alguns clubes nacionais de média dimensão, uma experiência no Benfica B, e aventuras no futebol inglês, francês, cipriota, romeno e até angolano, o jogador tenta agora em Leça da Palmeira relançar a sua carreira."Espero ainda jogar na Liga. Sei que é complicado, mas não é impossível. Com 31 anos acho que não estou velho, mas sim mais preparado para encarar o desafio", desabafou.

Para já, o desafio está centrado no Leça, na prestação do campeonato, mas também nas ambições do próximo compromisso da Taça de Portugal."Espero que possamos jogar em casa, perante os nossos adeptos fantásticos. Venha quem vier, sabemos que será difícil. Mas não temos pressão e vamos tentar, mais uma vez desfrutar, do momento", vincou Diogo Rosado.