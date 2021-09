Herói português do Euro 2016 vai jogar na Arábia Saudita

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 12:20 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português Éder vai ser reforço do Al-Raed, da Arábia Saudita, assinando como jogador livre.

Foi o herói de Portugal no Euro 2016, estava sem clube e agora vai jogar na Arábia Saudita. Éder vai reforçar o Al-Raed e já está em Riade para assinar contrato, informou o terceiro classificado do campeonato saudita, nas redes sociais.

"Éder chegou hoje a Riade. Vai realizar exames médicos e se tudo correr normalmente irá assinar contrato com o nosso clube", pode ler-se na publicação da equipa no Twitter. No Al-Raed o avançado vai encontrar o médio brasileiro Eduardo, que está emprestado pelo Sporting, e Christian Atsu, antigo jogador do F.C. Porto e Rio Ave.

Depois de quatro temporadas no Lokomotiv Moscovo, Éder encontrava-se sem clube desde o final da última época. Ficou ligado à história do futebol português por ter marcado o golo que deu a vitória a Portugal na final do Euro 2016, frente à França.