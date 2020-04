Heróis do Dragão revisitam a marcha triunfal de 2004

Almiro Ferreira Hoje às 20:09 Facebook

Costinha e Old Tafford. Carlos Alberto e Gelsenkirchen. E também Jankauskaus, nas belas recordações e nas histórias mais pitorescas da campanha portista para a conquista da "orelhuda" de 2004 e para o o título mundial de Yokohama.

"O Ministro", "O Feijão", um quase circunspecto lituano, mas igualmente peça importantíssima na caminhada do Dragão para os triunfos na Liga dos Campeões e na Taça Intercontinental de 2004. Todos numa encruzilhada "Live Call", decorrida esta tarde nas plataformas digitais do F.C. Porto. Um reencontro das melhores memórias portistas e uma oportunidade para troca de galhardetes e de farpas menos que subtis. Tudo sem "piiiis", também na revelação de histórias mais ou menos secretas e até de uma certa intimidade do balneário dos campeões forjados por José Mourinho.

Em "F.C. Porto em casa", num "triplex" cruzado desde o Rio de Janeiro, desde Vilnius e desde Lisboa, Carlos Alberto, Edgaras Jankauskas e Costinha desfilaram um rol de recordações da época concluída a 26 de maio de 2004, em Gelsenkirchen, com o triunfo sobre o Mónaco (3-0), que consagrou o F.C. Porto como grande soberano da Europa do futebol.

"Poxa, que grande alegria!", relembrou o craque brasileiro que, na altura, com apenas 19 anos, espantava a Europa. Carlos Alberto tinha chegado quatro meses antes, em janeiro, proveniente do Fluminense, e não demorou a conquistar tudo e todos. E até foi foi ele que marcou o primeiro golo da final da Champions, que festejou com o mesmo desconcertante atrevimento com que jogava a bola.

"Eu bem tinha dito ao "Bicho" [ndr: Jorge Costa]: se você não tomar golo atrás, eu vou marcar. E marquei", relembra "O Feijão" carinhosamente recordado pelos colegas.

"Que grande jogador que ele era. Era fabuloso, fantástico. Tinha talento e uma irreverência incomum num jogador tão jovem. Lembro-me de na véspera do jogo com o Manchester United o Mourinho lhe ter perguntado se conhecia o Paul Scholes, ao que que ele, com uma grande lata, respondeu: 'Não! Ele é que vai ficar a conhecer O Feijão'. Ora, se um miúdo de 19 anos respondia assim, só podia ser titular. E foi. E com o resultado que se viu", recorda Costinha.

"Era um miúdo espetacular. E acho que devia ter tido uma carreira diferente", acrescenta "O Ministro", ao que Carlos Alberto retorquiu com o desprendimento que também o caracteriza: "Fiz a carreira que tinha de fazer. E devo muito ao Porto, onde fui muito bem recebido, com todo o carinho. Éramos uma família. O Deco, o Maniche,"O Bicho"... E tínhamos um grande treinador. E também um cara que vinha para os treinos de terno e de gravata. Era "O Ministro", esse aí", recordou Carlos Alberto, para risada geral.

"Agora, sou um privilegiado. O futebol deu-me muito. E hoje trabalho na comunicação", diz "O Feijão", que é comentador de futebol para a Globo e que, nessa condição, tem mais um reencontro marcado para esta segunda-feira. "Vou entrevistar o Mourinho", disse o carioca de 35 anos, que abandonou os relvados no ano passado, após 17 anos de carreira profissional. Acabou nos escalões secundários, no Boavista do Rio de Janeiro.

Já com Jankauskaus perdido nas ligações da Internet e com uma audiência de milhares de internautas, "F.C. Porto em casa" tornou-se quase num pingue-pongue de recordações entre Costinha e Carlos Alberto. E "O Ministro" insistiu no célebre anedotário de "O Feijão": "Um dia, chegou ao treino a resmungar com o telemóvel. Dizia ele que estava farto de receber chamadas de um desconhecido, que não conhecia Vodafone nenhum!...".