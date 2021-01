"Heróis" ficaram à porta do paraíso

Nuno A. Amaral Ontem às 22:36 Facebook

Noruegueses vencem seleção portuguesa por um golo, num grande jogo do Mundial. Apuramento ainda é possível.

Confirmaram-se as expectativas de um grande espetáculo no Portugal-Noruega, que sorriu aos nórdicos por uma unha negra. A equipa lusa jogou taco a taco com os vice-campeões mundiais e só no último lance é que se viu derrotada. Ainda assim, o desaire não tira os quartos de final aos "heróis do mar": é preciso vencer a Suíça, amanhã, e a França, no domingo.

Depois de três triunfos na primeira fase, Portugal sabia que tinha um duro teste pela frente. A Noruega é uma máquina de jogar andebol, tem um dos melhores jogadores do planeta (Sagosen) e estava obrigada a ganhar, após a derrota com a França na ronda inaugural.

Mas a formação lusa nunca se encolheu. Desde o primeiro minuto, encontrou boas soluções para marcar e fez jogadas de luxo, como aquele jogo aéreo para André Gomes, uma delícia para quem viu. O problema foi parar o ataque dos noruegueses, que passaram a comandar e chegaram ao intervalo a ganhar por dois golos.

Na segunda parte, a diferença chegou a ser de quatro, mas a entrada de Humberto Gomes para a baliza e o sucesso no 7x6 garantiram a recuperação de Portugal, que esteve a ganhar 27-26, antes de permitir uma última reviravolta e ver o empate esbarrar no poste da baliza norueguesa.