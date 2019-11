Herrera garante que trocar F. C. Porto pelo Atl. Madrid foi a melhor decisão

Hoje às 15:23 Facebook

Héctor Herrera trocou o F. C. Porto pelo Atlético do Madrid e passou de capitão titularíssimo dos dragões para habitual suplente dos colchoneros, embora afirme que tenha sido a decisão correta.

O ex-capitão do F.C. Porto Héctor Herrera rumou ao Atlético de Madrid a custo zero no último defeso. Apesar de dar boas indicações na pré-época, o jogador mexicano não era opção inicial de Diego Simeone. Entrou na partida contra a Juventus, a contar para a Liga dos Campeões e foi o herói dos colchoneros, marcando o golo do empate no final da partida. A partir desse momento, tem sido regularmente opção, embora jogue poucos minutos em comparação com a temporada transata.

Héctor Herrera assume que a deslocação para Madrid o deixou a pensar várias vezes. Atualmente, não está arrependido e garante que tomou a decisão acertada: "Se alguma vez pensei que me tinha equivocado? É normal, é impossível não pensar nisso. Mas, no fundo, sabia que era a melhor decisão. Sabia que podia acontecer o que está a acontecer, ou melhor, o que aconteceu porque agora estou a ter mais minutos."

O mexicano tem de ser paciente para ganhar mais minutos e vai continuar focado para se tornar titular na equipa de Diego Simeone. "Mas estava preparado para qualquer cenário, jogasse ou não, e para ser paciente. Passei por certas dificuldades que me prepararam para qualquer tipo de circunstância. Tenho consciência de que a única coisa que me fará ganhar o meu lugar ou ser tido em conta é o trabalho".