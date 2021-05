Hertha Berlim foge aos lugares de descida

JN/Agências Hoje às 20:28 Facebook

O Hertha de Berlim deu um passo importante rumo à permanência na Liga alemã, ao vencer esta quarta-feira o já despromovido Schalke 04, em Gelsenkirchen, por 2-1, no fecho da 32ª jornada, a duas do final da prova.

O Shalke 04, último classificado da Bundesliga, cuja despromoção ficou traçada à 30.ª jornada, quando perdeu em casa (1-0) com o Arminia Bielefeld, até se adiantou no marcador logo aos seis minutos, pelo médio marroquino Harit Amine, mas o Hertha restabeleceu o empate ao minuto 19, pelo central belga Dedryck Boyata.

O golo do triunfo da equipa de Berlim surgiu apenas aos 74 minutos, por intermédio do avançado alemão Jessic Ngankam, de 20 anos, mas valeu três preciosos pontos que podem ser decisivos para a manutenção do Hertha quando faltam cumprir duas jornadas.

O internacional português Gonçalo Paciência foi lançado em campo pelo treinador do Schalke, o grego Dimitrios Grammozis, aos 90 minutos, a render o central Timo Becker.

Com os três pontos somados, o Hertha subiu ao 13.º lugar, com 34 pontos, mais três do que o Arminia Bielefeld, que é a primeira equipa em zona de despromoção, em 16º lugar, que dá acesso a um play-off com o terceiro classificado da 2.ª Liga, enquanto o Schalke continua em último, com 13 pontos.

O Bayern Munique, já campeão, lidera com 74 pontos, seguido do Leipzig, com 64, do Wolfsburgo, com 60, e do Borússia Dortmund, com 58.