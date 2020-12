Hertha fica com o sorriso final no dérbi de Berlim

JN/Agências Ontem às 23:19 Facebook

O Herta venceu, esta sexta-feira, o Union, por 3-1, no dérbi de Berlim, e afastou-se dos lugares de despromoção, no arranque da 10.ª jornada da Liga alemã.

No Estádio Olímpico da capital germânica, o Union, que tinha a possibilidade, em caso de vitória, de igualar provisoriamente o Bayer Leverkusen no terceiro lugar, até começou melhor, com um golo do nigeriano Awoniyi, aos 20 minutos, mas o Hertha acabou por dar volta ao marcador na segunda parte.

Com mais um jogador em campo, por expulsão de Andrich, aos 24 minutos, a equipa da casa chegou ao triunfo um "bis'"do checo Piatek, que foi lançado após o intervalo e faturou aos 74 e 77 minutos, já depois do eslovaco Pekarik ter refeito a igualdade, aos 51.

Com este resultado, o Hertha, que somou o primeiro triunfo caseiro, terceiro na Bundesliga, saltou à condição para o 11.º posto, com 11 pontos, seis acima da zona de descida, enquanto o Union, que ainda não tinha perdido fora do seu estádio, continua no sexto lugar, com 16.