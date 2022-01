Hino do F. C. Porto cantado no funeral de Maria Amélia Canossa

Eduardo Pedrosa Costa e Nuno A. Amaral Hoje às 16:20 Facebook

Representantes e dirigentes do F. C. Porto estiveram presentes no velório e funeral.

Realizou-se, esta sexta-feira, o funeral de Maria Amélia Canossa, autora do hino do F. C. Porto, que faleceu na passada terça-feira. A cerimónia realizou-se às 15 horas na Igreja das Antas e estiveram cerca de 100 pessoas presentes, incluindo elementos dos Super Dragões. A claque portista entoou o hino dos azuis e brancos, quando o caixão saiu da igreja e Maria Amélia Canossa teve direito a uma última salva de palmas.

Presentes no funeral estiveram Luís Gonçalves, Fernando Gomes e Alípio Jorge, da SAD e Direção do clube. Na parte da manhã, Pinto da Costa e Vítor Baía marcaram presença no velório para se despedirem de Maria Amélia Canossa.