Hipóteses de Benfica e Ajax continuam iguais, diz Veríssimo

JN/Agências Hoje às 17:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Benfica considerou, esta segunda-feira, que as hipóteses dos encarnados e do Ajax ultrapassarem os oitavos de final da Liga dos Campeões continuam a ser iguais, após o empate na primeira mão, em Lisboa.

"Da mesma forma que disse na antevisão do jogo da primeira mão e, provavelmente, muita gente não acreditou, nós acreditamos, tal como na altura, que vamos dividir este jogo com o Ajax [em] 50-50. E, na nossa opinião, essa divisão continua da mesma forma", disse Nélson Veríssimo, em conferência de imprensa, no Seixal.

O técnico fez a antevisão do encontro da segunda mão dos oitavos de final antes da partida para Amesterdão e frisou que o Ajax vai "ter de respeitar" o Benfica, da mesma forma que os 'encarnados' vão "ter de respeitar o Ajax", assumindo confiança no apuramento para os quartos de final.

"Acreditamos, muito sinceramente, que se nós estivermos no nível que temos estado a demonstrar e no nível de crescimento que temos vindo a demonstrar, temos reais possibilidade de fazer um bom jogo com o Ajax, vencendo e passando à eliminatória seguinte", vincou o técnico dos 'encarnados'.

Por isso, Veríssimo espera "um jogo aberto" em Amesterdão, entre "duas equipas que gostam de ter posse de bola" e no qual os seus jogadores vão ter de ser "muito competentes e estar com um nível de ativação muito elevado".

Além disso, terão de "reconhecer que o adversário é forte nalguns momentos do seu jogo ofensivo, mas também que tem algumas fragilidades" que cabe ao Benfica "aproveitar".

"Naturalmente, em função desta circunstância de as duas equipas gostarem de ter posse de bola, haverá momentos em que uma das equipas vai estar no seu processo defensivo de forma mais recolhida. Acima de tudo, temos de saber olhar para os momentos do jogo e aproveitá-los, seja em organização defensiva, seja nos momentos de transição", analisou Nélson Veríssimo.