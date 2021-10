História de Salah vai ser incluída no plano de estudos os Egito

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 19:45 Facebook

A história de vida de Mohamed Salah vai ser ensinada nas escolas egípcias.

Dentro e fora de campo, é inquestionável que Mohamed Salah é um craque. Já tem 140 golos marcados ao serviço do Liverpool até ao momento e fez vários trabalhos de caridade na sua terra natal de Nagrig, no Egito.

Por todos os feitos alcançados até ao momeno, a carreira de Salah vai ser incluída no plano de estudos das escolas egípcias, segundo avançou o "The Times". A biografia, carreira e filantropia do avançado estarão presentes em livros didáticos em inglês para escolas primárias e secundárias.

Mohamed Salah junta-se assim ao romancista Naguib Mahfouz, Ahmed Zewail, prémio Nobel da Química e o cardiologista britânico Magdi Yacoub como as figuras presentes em livros educativos nas escolas do Egito. O avançado do Liverpool tem vindo a doar nos últimos anos milhões de euros para causas sociais e de caridade e financiou, através da Fundação de Caridade Mohamed Salah, uma escola para meninas, um centro de tratamento de água e uma unidade de ambulância.