História empurra águia para o cofre dos milhões

A história e o resultado da primeira mão acentuam o grau de favoritismo do Benfica no duelo com o Dínamo Kiev, esta noite (20 horas/TVI), na Luz. Depois do desfecho vitorioso (2-0) na batalha de Lodz (Polónia), os encarnados estão a um pequeno passo de garantir um lugar na fase de grupos da Champions e recolher um jackpot milionário de quase 38 milhões de euros.

Além da superioridade evidenciada há uma semana, o onze da Luz entra também em palco com o peso da história, que, no seu caso, o favorece em relação ao rival. Nas 21 ocasiões em que venceu como visitante a primeira mão de uma eliminatória nas provas da UEFA, só por uma vez não conseguiu seguir em frente. E, mesmo nessa ocasião, o fim do sonho só surgiu depois de um terceiro jogo com o Ajax, então nos quartos de final da Taça dos Clubes Campeões, em 1968/69.

Aí, o 3-1 em Amesterdão não foi suficiente em Lisboa, já que um endiabrado Johan Cruyff embalou os neerlandeses na recuperação, com a eliminação a ser consumada ao perder (3-0) num duelo em Paris. Mas, além do contexto genérico, o Benfica também se tem revelado implacável nas anteriores visitas dos ucranianos: três jogos, três triunfos.