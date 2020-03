História repete-se: o dia 2 de março tem influência nas lideranças do campeonato

JN Hoje às 12:36 Facebook

Tal como na época passada, houve mudança do líder do campeonato. Em 2019, foi o Benfica que ultrapassou o F. C. Porto a 2 de março. Segunda-feira, também 2 de março, aconteceu o contrário. Os dragões ultrapassaram as águias no comando da Liga.

O dia 2 de março marcou a mudança na liderança do campeonato. A vitória do F. C. Porto nos Açores frente ao Santa Clara (2-0) e o empate do Benfica com o Moreirense (1-1), segunda-feira, permitiu aos dragões ultrapassarem as águias e instalarem-se no comando da Liga com mais um ponto de vantagem sobre os rivais.

Manfá marcou, esta segunda-feira, dois de março, lançando o F. C. Porto para a liderança da Liga Foto: Eduardo Resendes/Global Imagens

Curiosamente, a história repetiu-se, embora os protagonistas tenham trocado os papéis. Na época passada, também no dia 2 de março o Benfica ultrapassou o F. C. Porto no primeiro lugar da prova, depois de ter vencido, no Estádio do Dragão (2-1), com golos de João Félix e Rafa e após uma reviravolta no marcador.

João Félix marcou a dois de março de 2019, no Dragão, marcando a viragem no campeonato Foto: Ivan del Val/Global Imagens

Neste momento, os dragões atravessam uma fase florescente com seis vitórias consecutivas no campeonato, o que permitiu diminuir o fosso de sete pontos em relação às águias e até ultrapassá-las na tabela classificativa, quando faltam 11 jogos para o final da competição.

Do outro lado o Benfica vive uma crise de resultados, porque nos últimos sete jogos só venceu o encontro com o Gil Vicente. Perdeu com o F. C. Porto, Braga (ambos na Liga) e Shakthar Donetsk (Liga Europa) e empatou frente ao Famalicão, Moreirense e Shakthar Donetsk (Taça de Portugal, Liga e Liga Europa, respetivamente).