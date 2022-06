Histórico Bordéus em risco de cair num perigoso abismo

Clube francês desceu desportivamente à segunda divisão mas a situação pode piorar com a queda no terceiro escalão

O histórico Bordéus, seis vezes vencedor do campeonato francês, está a viver um dos momentos mais difíceis dos 140 anos de existência, envolto numa crise desportiva e financeira que ameaça, inclusive, a sobrevivência. Esta semana, enquanto os adeptos choravam a descida à Ligue 2 gaulesa, algo que não acontecia desde 1992, a crise foi agudizada com uma decisão administrativa, que relegou os girondinos para o terceiro escalão do futebol francês, por, alegadamente, não reunirem pressupostos financeiros.

De acordo com a Direção Nacional de Controlo e Gestão (DNCG), entidade que supervisiona a situação financeira dos emblemas do país, o Bordéus tem dívidas de quase 70 milhões de euros, e para poder inscrever a equipa em 2022/23 no Ligue 2 precisa de liquidar boa parte desses compromissos.