"Histórico" e "brilhante" entre as reações ao apuramento de Portugal para o Mundial

JN/Agências Hoje às 09:43, atualizado às 10:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Portugal está pela primeira vez na fase final de um Mundial de futebol feminino, após ter derrotado os Camarões na final do play-off intercontinental por 2-1.

As reações ao histórico apuramento da seleção nacional de futebol feminino para a fase final de um Campeonato do Mundo não demoraram a surgir.

O primeiro-ministro, António Costa, recorreu às redes sociais para enaltecer um momento "histórico!". "Portugal bate Camarões e garante apuramento inédito para o Mundial de futebol feminino. Parabéns pela enorme conquista!", acrescentou.

PUB

No sítio da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), o presidente do organismo, Fernando Gomes, revelou que "mais do que um objetivo há muito perseguido por gerações e gerações de jogadoras e um ponto de chegada, esta brilhante qualificação, após vitória, por 2-1, sobre os Camarões, será o início de um caminho ainda mais ambicioso para o futebol português e para todas as meninas e mulheres que queiram jogar futebol de alta competição em Portugal".

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou "muito calorosamente" o "passo inédito no desporto português" dado pela seleção portuguesa feminina de futebol ao qualificar-se para o Mundial de 2023.

Numa nota enviada à agência Lusa, refere-se que "o presidente, tal como o fez com as seleções masculinas, irá recebê-la em Belém", não avançando ainda uma data para esta receção na sua residência oficial, em Lisboa.

Já Pedro Proença sublinhou que "não existe melhor embaixador para o país do que o futebol". "Parabéns à nossa Seleção por mais esta conquista e aos clubes que, formando esta geração de atletas, continuam a ser verdadeiros criadores de talento. Força, Portugal!", escreveu o presidente da Liga Portugal, nas redes sociais.