Histórico entre leões e "gunners" é curto mas sorri ao Arsenal

O Sporting vai defrontar o Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa, mas o histórico de confrontos entre as duas equipas é favorável aos ingleses, embora apenas se tenham encontrados por quatro vezes em competições oficiais.

No total registam-se apenas quatro partidas oficiais entre leões e "gunners", sendo que o Arsenal ganhou por duas vezes e houve empate nos outros dois jogos.

No duplo confronto entre Sporting e Arsenal, em 1969, a contar para a segunda eliminatória da Taça das Cidades com Feiras, o emblema leonino empatou em Londres e perdeu, por 3-0, no jogo em Lisboa.

Mais recentemente, a contar para o Grupo E da Liga Europa, na época 2018/19, os leões perderam na primeira volta, em Alvalade, com golo de Danny Welbeck (1-0), numa partida onde Coates e Jovane Cabral foram utilizados. Já na segunda volta o Sporting foi ao Emirates Stadium empatar sem golos.

De todas as equipas que podiam ter calhado em sorte aos leões, nos oitavos de final da Liga Europa, o Arsenal era o menos pretendido, especialmente pela grande época que está a realizar.

Atualmente lidera a Premier League, num plantel que conta com o português Fábio Vieira, e tem praticado um futebol de alto nível, sob a batuta de Mikel Arteta.

Num conjunto recheado de talentos, o Arsenal vale pelo coletivo, que tem dado consecutivas respostas positivas aos desafios mais complicados, tendo apenas perdido por seis vezes, em 2022/23, em todas as provas.

Apesar de valer pelo seu todo, o emblema inglês tem jogadores que esta época excederam as expectativas e têm atraído interesse de vários clubes mundiais.

Na baliza, Ramsdale tem proporcionado uma segurança que há muito não se via no Emirates, auxiliado pelos pilares da defesa, Gabriel e Saliba.

No meio-campo, onde Partey é a bússola que assegura o controlo defensivo, joga o capitão Odegaard, que está a realizar a melhor temporada da carreira e tem sido decisivo com golos e assistências.

Na frente de ataque, embora Gabriel Jesus esteja lesionado há algum tempo, Nketiah tem conseguido ocupar a vaga do brasileiro, que começou muito bem o ano desportivo, auxiliado por um fenomenal Saka, que explodiu em termos de rendimento e tem sido dos mais prolíferos membros ofensivos deste Arsenal, versão Arteta.