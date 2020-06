Hockenheim exige decisão rápida da F1 sobre corrida em 2020

Ricardo Rocha Cruz Ontem às 22:21 Facebook

A administração do autódromo de Hockenheim já se mostrou aberta a receber a Fórmula 1 em 2020, mas quer uma decisão praticamente imediata sobre a data que vai reservar para a categoria no calendário. O Autódromo Internacional do Algarve também está na lista das mais fortes possibilidades para acolher uma prova do Grande Circo este ano.

Desde que a Fórmula 1 passou a considerar circuitos que não estavam na programação original para a temporada 2020, Hockenheim foi imediatamente sugerido como um dos favoritos a acolher uma prova.



Agora, a administração da pista alemã quer uma decisão rápida por parte da Fórmula 1, uma vez que entende que a indecisão está a atrapalhar os planos de garantir algum dinheiro em tempos de crise e incerteza por conta da pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que na passada quinta-feira, o diretor desportivo e técnico da Fórmula 1, Ross Brawn, admitiu a possibilidade do Autódromo Internacional do Algarve receber grandes prémios na segunda metade da temporada. O britânico de 65 anos, em entrevista ao site oficial da F1, disse que "existem muitos circuitos europeus preparados para receberem uma ou duas corridas, depois das oito que anunciámos recentemente, para realizarmos um campeonato mais longo".