Jogadores do Hoffenheim e do Bayern dão lição a adeptos mal comportados

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 19:11, atualizado às 19:19 Facebook

Twitter

Partilhar

O jogo entre o Hoffenheim e o Bayern, deste sábado, relativo à 24.ª jornada da Liga, ficou marcado devido à conduta incorreta dos adeptos, quando o campeão alemão goleava por 6-0.

Ao minuto 77, os adeptos do Bayern exibiram tarjas insultuosas dirigidas a Dietmar Hopp, proprietário da equipa da casa.

O jogo retomou instantes depois mas de uma forma improvável: os jogadores de ambas as equipas trocaram a bola uns com os outros junto ao meio-campo, mantendo-se assim os 20 minutos que faltavam até ao apito final.

Como não houve mais futebol competitivo, apenas troca de bola entre adversários, que nos 20 minutos de jogo foram companheiros de equipa contra os insultos, o resultado final não se alterou.

O Bayern venceu por 6-0. Serge Gnabry (2 minutos), que fez o sexto golo nos últimos quatro jogos oficiais, Joshua Kimmich (7), o holandês Joshua Zirkzee (15), o brasileiro Philippe Coutinho (33 e 47) e León Goretzka (62) apontaram os tentos do campeão alemão.

Presidente do Bayern diz que está envergonhado

O presidente do Bayern de Munique já reagiu ao comportamento dos adeptos, afirmando estar "envergonhado".

"É uma face horrível do Bayern e não tem qualquer desculpa. Temos tudo filmado e vamos proceder contra eles [adeptos] com todos os recursos e agir com extrema dureza", disse à Sky.