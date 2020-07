Hoffenheim critica Bayern Munique por lhe tirar jovens promessas

JN/Agências Hoje às 17:57 Facebook

O Hoffenheim criticou, esta quinta-feira, o Bayern Munique por lhe tirar dois dos mais promissores futebolistas, o avançado Armindo Sieb e o lateral Mamin Sanyang, ambos de 17 anos, em transferências livre de custos.

"Vale a pena discutir, no que diz respeito à solidariedade, que o Bayern - com receitas na ordem dos três quartos de mil milhões de euros -, está atualmente no negócio e em busca de talento", disse o diretor-geral do Hoffenheim, Frank Briel.

Em declarações à revista do clube, Briel reconheceu que provavelmente é uma estratégia inteligente na perspetiva empresarial, mas que isso fere o Hoffenheim, clube que investe na formação.

Além de Sanyang e Sieb, o Hoffenheim perdeu também o capitão de sub-19, Amadou Onana, que assinou pelo Hamburgo, do segundo escalão.

A 25 de junho, o Bayern Munique confirmou a chegada de Sieb, e na segunda-feira dos dois jogadores, que treinaram com a equipa de sub-19 dos bávaros.