Hoffenheim e Union Berlim eliminados da Taça da Alemanha

O Greuther Furth e o Paderborn, da segunda Liga alemã, tornaram-se esta terça-feira nos tomba-gigantes da segunda eliminatória da Taça, ao afastarem o Hoffenheim e o Union Berlim, respetivamente.

Em casa do Hoffenheim, o Greuther Furth desperdiçou uma grande penalidade, aos 90+4, que lhe daria o triunfo por 3-2 no tempo regulamentar, contudo, na decisão desde a marca dos nove metros, e apesar de começar também a falhar, acabou por se impor em casa do 12.º da Liga alemã.

O defesa português Marcel Correia não saiu do banco do Paderborn, que também ganhou fora, por 3-2 em casa do Union Berlim, sexto do campeonato.

Em desafio entre equipas da primeira divisão, o Leipzig, terceiro, foi implacável ao impor-se por 3-0 em casa do Augsburgo, 11.º.

O português Raphael Guerreiro foi titular no triunfo do Borussia Dortmund por 2-0 em casa do Braunschweig, da segunda divisão.

Também frente a um oponente do segundo escalão, o Colónia afastou o Osnabruck com triunfo por 1-0.

Em casa do SSV Ulm, do quarto escalão germânico, o Schalke 04 ganhou por 3-1, enquanto o Borussia Moenchengladbach goleou 5-0 no reduto do Elversberg, da mesma divisão regional.