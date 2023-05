Hoffenheim não vai exercer opção de compra do sportinguista Eduardo Quaresma

JN/Agências Hoje às 20:14 Facebook

O Hoffenheim, da Liga alemã, anunciou, esta terça-feira, que não vai exercer a opção de compra que consta do contrato de empréstimo do futebolista português Eduardo Quaresma celebrado com o Sporting.

"Eduardo é um jovem talentoso e um grande rapaz, que revelou sinais promissores para o futuro. No entanto, na atual fase da sua carreira, precisa de tempo de jogo regular para continuar a evoluir e isso é algo que não podemos garantir aqui", disse Alexander Rosen, diretor de futebol profissional do Hoffenheim, a justificar a decisão do clube.

Eduardo Quaresma estreou-se na Bundesliga na 10.ª jornada, na vitória por 3-0 fora de casa sobre o Schalke 04 e, no decurso da temporada, disputou mais três partidas pela equipa principal, além de outros seis jogos pela equipa B do Hoffenheim.

O central 'leonino' soma 12 jogos pela equipa principal do Sporting, nove na época 2019/20, e três em 2020/21, tendo sido, na época seguinte emprestado ao Tondela, ao serviço do qual disputou 30 jogos na I Liga, e em 2022/23, ao Hoffenheim.

Quaresma tem 21 anos, é internacional sub-21 por Portugal, o seu contrato com o Sporting é válido até 2025/26 e inclui uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.